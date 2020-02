பாஸ்பரஸ் குறைபாட்டால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்ன?–2

Posted on

Spread the love









Spread the loveமூலிகை / வேளாண் பொருட்களுக்கு”Phytosanitary Certificate: (தரச்சான்று) தேவை. அதைப் பெற: The Deputy Director (PP/ENT) Regional Plant Quarantine Station, GST Road, Near Trident Hotel, Meenambakkam, Chennai-–600 029, www.plantquarantine india.com இங்கு சாம்பிள் கொடுத்து சான்று பெற வேண்டும். இங்கு காய்கறி, பழம், இதை, மூலிகைக்கு ஒரு பெயர். வெளிநாட்டில் ஒரு பெயர். பெயர் குழப்பம் வரக்கூடும். ITC HS வராமல் தடுக்க – அதாவது International […]