ஸ்டார் வார் திரைப்பட வீரர்கள் படத்துடன் இந்தியன் டெரைன் ஆடைகள் அறிமுகம்

சென்னை, டிச. 23–

ஆண்களுக்கான ஆடைகள் பிராண்டான இந்தியன் டெரைன் நிறுவனம் ஸ்டார் வார்ஸ் திரைப்பட கூட்டுடன் 20வது ஆண்டு விழாவை கொண்டாட உள்ளது. இந்த பிராண்ட் “Star Wars: The Rise of the Skywalker’’ திரைப்படம் வெளியாவதை முன்னிட்டு ஸ்டார் வார்ஸ் தொகுப்பு என்னும் ஒரு சிறப்பு ஆடையை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

அலுவலகம், விளையாட்டுகளில் அணிய கூலாகவும், அதே நேரத்தில் சொகுசான ஆடைகள் கொண்டும் இளைஞர்களை இந்தியன் டெரைன் இலக்காகக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஆடைகள் ஒவ்வொரு ஸ்டார் வார்ஸ் ரசிகர்களான ஆண்கள், சிறுவர்கள் என இரு தரப்பினருக்கும் ஏற்ற ஸ்டைலான ஆடைகளாகும்.

இந்தியன் டெரைன் இந்தியன் டெர்ரைன் பாய் ஆடைகளில் ஸ்டார்வார் வீரர்களான டார்த் வாடர், டெத் ஸ்டார், ஸ்டார்ம் டுரூப்பர் மில்லீனியம் படங்கள் உள்ள டிசர்ட், ஸ்வெட் சர்ட்டுகள், புதுமை ஆடைகள் அனைத்தும் துடிப்பான வண்ணங்கள், பிரிண்ட்களை கொண்டுள்ளது.

இக்கூட்டு குறித்து பேசிய இந்தியன் டெரைன் பேஷன்ஸ் மேலாண்மை இயக்குனர் மற்றும் தலைமை செயல் அலுவலர் சரத் நரசிம்மன் பேசுகையில், நம்மில் பலருக்கு பழங்காலத்து நினைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மையை ஸ்டார் வார்ஸ் கொண்டுள்ளது. இந்த தொகுப்பின் சிறப்புப் பதிப்பை அறிமுகம் செய்கிறோம். பல ஆண்டுகளாக பல்வேறு நபர்களின் இதயத்தைக் கொள்ளை கொண்டுள்ள ஸ்டார்வார்ஸ் திரைப்படங்களுக்கான எங்கள் அர்ப்பணிப்பாக இது திகழ்கிறது. இத்தொகுப்பு எங்களது அனைத்து நுகர்வோர்கள் மத்தியிலும் பெரும் வரவேற்பைப் பெறும் என்று நாங்கள் உறுதியாக நம்புகிறோம் என்றார்.

இந்த ஸ்டார் வார்ஸ் ஆடை பதிப்பு அனைத்து இந்தியன் டெரைன் பிரத்யேக ஸ்டோர்கள் மற்றும் www.indianterrain.com ஆன்லைனிலும் ரூ.799 முதல் விலைகளில் கிடைக்கும் என்றார்.