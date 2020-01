‘பச்சமாங்கா’விற்காக செய்தது: நடிகை சோனா விளக்கம்!

Posted on

10க்கு 10 அறையில் 'பாலிவுட்' சைஸ் படமா, அபூர்வம்! புதிய பாதைக்கு பிள்ளையார்சுழி அடுத்தவர் பயணமோ பார்த்திபன் வழி * பாதை மாறாத அதே ஆக்க்ஷன் ஃபார்முலாதான் * காமிரா முன்னால் மாசிலாமணி மட்டுமே! 'ஒலி(ளி)ச் சித்திர நாயகன்' ரசூல் பூக்குட்டி,ராம்ஜீ Never Before Never Again– புது'மை'ப்பித்தன் 'தமிழன் என்று சொல்லடா தலைநிமிர்ந்து நில்லடா' வரிகள் இன்றைக்கு நிரூபணமாகியிருக்கிறது, அதற்கு உதாரணம் ஆகியிருக்கிறார் புதுமைப்பித்தன் ராதாகிருஷ்ணன் பார்த்திபன். Never Before Never Again […]