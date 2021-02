விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அம்மா மினி கிளினிக்குகள்

Posted on

சென்னை, டிச. 5- 2020ஆம் ஆண்டிற்கான பிபிசியின் 100 பெண்கள் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ள The Caste Less Collective இசைக்குழுவைச் சேர்ந்த இசைவாணியை இசைஞானி இளையராஜா நேரில் அழைத்து வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இயக்குனர் பா. ரஞ்சித் The Caste Less Collective என்ற இசைக்குழுவை நடத்திவருகிறார். சுமார் 20க்கும் மேற்பட்ட ஆண்கள் இருக்கும் அந்த இசைக் குழுவில் இசைவாணி ஒருவர் மட்டுமே பெண். சமூக அக்கறை கொண்டு செயல்படும் இந்தக் குழு சமத்துவத்தை முன் வைத்து […]