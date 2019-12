உழவன் செயலி பதிவிறக்கம்!

தமிழ்நாட்டு உழவர்கள் இனி தங்களது விவசாய பணிகளை விட்டு விட்டு, வெளியே வந்து அலைய வேண்டாம் என்பதற்காக, அரசு கணினி புரட்சி மூலம் விளைபொருள் விலை நிலவரம் குறித்து குறுஞ்செய்தி (SMS) அனுப்பி வருவது யாவரும் அறிந்ததுதான். இ -– சிட்டா, இ –- அடங்கல் என்னும் குறைகள் தீர்க்க, கணிப்பொறி மூலம் மனு அனுப்பும் முறைகள் வந்துவிட்டது. பொது தகவல் அனுப்பும் சேவை மையம் வந்துவிட்டது. இப்படிப்பட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப பரவலாக்கம் வேகமாக பரவி, இன்று அனைத்து விவசாயிகளும் செல்போன் பயன்படுத்தவும் கற்றுக்கொண்டு, இன்டர்நெட் சென்டர் மூலம் தனது பிள்ளைகளின் மதிப்பெண்கள் தெரிந்து கொண்டது போல், இனி நவீன வேளாண் விவரங்களை அறிய பலவித வெப்சைட் (இணையதளங்கள்) உள்ளன. www.agriculture.com, www.tnau.ac.in, www.icar.gov.in, www.tanuvas.gov.in இந்த வலைத்தளங்கள், பல விவரங்களை தந்து உதவுகின்றன. நம் நாட்டில் உள்ள அனைத்து (தமிழ்நாட்டில்) விவசாயிகளும் தங்களுடைய ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் போனில் ” உழவன் செயலி ” என்ற செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து, அதன் மூலம் கீழ்கண்ட தகவல்களை பெற்று பயனடையலாம். 1) தங்கள் பகுதிக்கு உரிய விவசாய மானிய திட்டங்கள். 2) இடுபொருள் முன்பதிவு (உரம்). 3) பயிர் காப்பீட்டு விவரம் (இன்சூரன்ஸ்). 4) உரங்கள் இருப்புநிலை (அரசிடம்). 5 விதைகள் இருப்பு நிலை (வாங்க). 6) வேளாண் கருவிகள் வாடகை விபரம். 7) வேளாண் விளைபொருள் சந்தை விலை விபரம் ( அன்றைய விலை). 8) வானிலை முன்னறிவிப்பு (மழை / புயல்). 9) தங்கள் பகுதிக்கு, உதவி வேளாண்மை அலுவலர் வருகை விவரம் மற்றும் கைபேசி எண் போன்ற தகவல்களை தம் ஊரில் இருந்த இடத்திலிருந்தே பெறலாம். உழவன் செயலி கீழ்கண்ட விவரப்படி பதிவிறக்கம் செய்து பயன்பெறுங்கள். Net Open – தங்கள் மொபைல் இன்டர்நெட்டை on செய்யவும் Play Store – on செய்யவும் Uzhavan என்று டைப் செய்யவும் Install / ok கொடுக்கவும் Registration செய்யவும் Type Name தங்களது பெயரை Type செய்யவும் Mobile No செல் நம்பரை type செய்யவும் Select District: உங்கள் மாவட்டம் Select Block : உங்கள் யூனியன் (ஒன்றியம்) Select Village : உங்களது கிராமத்தை தேர்வு செய்யவும் Submit கொடுக்கவும் Uzhavan Apps பாருங்கள் பயன் பெறுங்கள். மேலும் அறிய: www.tnau.ac.in, www.agriinformation.com www.tn.gov.in/agriculture, www.agriglance.com www.quora.com/agri, wwwnabard.org, www.agrimarket.com, www.agrionline.nic.in www.agripedia.iitk.ac.in, www.farmer.gov.in www.researchgate.net, www.fao.org/e/agriculture, www.maxcharge.com