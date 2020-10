குடிகார கணவன்கள், வன்கொடுமை ஆசாமிகள், சிறுமிகள் மீது பாலியல் பலாத்கார நபர்களை

‘திருக்குறள்’ மூலம் நல்வழிப்படுத்தும் ‘காவல்’ பெண் அதிகாரி ஜெயலட்சுமி!

சபாஷ், ஆவடி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம்

‘‘உறவுகள் ஆயிரம் மண்ணில் உண்டு,

உனக்கு நான் எனக்கு நீ என;

வார்த்தையில் மட்டும் அல்லாது வாழ்க்கையில் கலப்பது திருமண பந்தத்தில் மட்டும்தான்!

அன்னை மடி பிறந்து, மண்ணில் கண் மூடும் நாள் வரை என்னென்ன பருவங்களோ? இவற்றுள்

தன்னுள் உயிர் வளர்த்து, தன்னுயிரைக் காட்டிலும் இன்னுயிர் பெரிதென எண்ணி வளர்க்கும் தாயவளும், கண்ணிமை போல் துணை நின்று காவலனாய்க் காத்து எந்நிலையிலும் கண் கலங்காதிருக்க பொறுப்பேற்கும் தந்தையுமாய்… சங்கமமாகி, இங்கே நடத்தும் குடும்ப வாழ்க்கை – கோவில் போன்றது, தெய்வீகமானது, புனிதமானது என்று குடும்ப வாழ்க்கைக்கு கவியரசு கண்ணதாசனின் வரிகளை மேற்கோள் காட்டினார் போலீஸ் துணை கமிஷனர் ஜெயலட்சுமி.‘திருக்குறள்’ மூலம் மக்களை நல்வழிப்படுத்தும் காவல் பெண் அதிகாரி என்று ஆழமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருப்பவர்.

பெருநகர மாவட்டத்தின் கீழ் வரும் காவல் நிலையங்களில் ஒன்று ஆவடி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம். மக்களை நல்வழிப்படுத்தும் விதத்தில் குறிப்பாக, குடும்பப் பிரச்னை – தகராறு – மோதல் –தகாத உறவு– சிறுவர்கள் வன்கொடுமை– சிறுவர்களுக்கு பாலியல் கொடுமை என்னும் பிரச்னையோடு வரும் மக்களை நல்வழிப்படுத்தும் விதத்தில், காவல் நிலையத்தின் சுவர்களில் ‘திருக்குறள்’ எழுதப்பட்டுள்ளது.

உலகப் பொதுமறையாம் திருவள்ளுவரின் திருக்குறளில், இல்லற இயலில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் கருத்துக்களை எடுத்துரைத்து, புகார் யார் மீது சொல்லப்படுகிறதோ, அவர்களை அழைத்து நல்வழிப்படுத்தும் முயற்சியில் இறங்கியிருக்கிறார் போலீஸ் துணை கமிஷனர் ஜெயலட்சமி, அவர் தலைமையின் கீழ் ஆய்வாளரான (இன்ஸ்பெக்டர்) டி.லதா, குழுவினர்.

14 குறள்கள்

காவல் நிலையத்தின் உள்ளே சுவர்களில் மொத்தம் 14 குறள்களை எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள். இல்லற இயலில் இருந்து எடுத்திருக்கும் இந்தக் குறள்கள் குடும்ப வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று போதிப்பதாகும்.

காவல் நிலையத்திற்குள் புகார் சொல்லவரும் நபர்களின் மனதில், குடும்பம் என்றால் என்ன– மனைவி, குழந்தைகள்– இல்லற வாழ்க்கை என்றால் என்ன என்பதை உள் மனதில் ஆழமாக பதிய வைக்கும் ஒரு முயற்சியே இது என்கிறார் ஜெயலட்சுமி.

சுவர்களில் திருக்குறளை எழுதி இருக்கும் முயற்சியின் காரணகர்த்தா . ‘‘நாங்கள் சொல்வதைக் கேட்டு ஒரு மாற்றம், மனமாற்றம் வந்தால் போதுமே… அதுவே மகிழ்ச்சியா, இல்லையா’’ என்கிறார் அவர்.

ஆவடி புறநகர்ப் பகுதிகளில்

ஆவடி, ஆவடி டாங்கி தொழிற்சாலை, திருமுல்லைவாயில், பட்டாபிராம், முதபுதுப்பேட்டை, திருநின்றவூர் ஆகிய பகுதிளிலிருந்து பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான புகார்களைப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி தீர்வு காணும் காவல் நிலையம் இது.

தினசரி 10 புகார்கள்

‘ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக 10 புகார்கள் எங்கள் காவல் நிலையத்திற்கு வரும். இதில் குடும்பத் தகராறு, சிறுவர்கள் மீது வன்கொடுமை, சிறுமிகள் – இளம் பெண்கள் மீது பாலியல் பலாத்காரம், கள்ளக்காதல், குடிகாரக் கணவன்களால் மனைவிகள் சித்ரவதை, குழந்தைகளை அடித்து உதைத்து கொடுமைப்படுத்துதல்… இப்படி பல பிரச்னைகளோடு புகார்கள் வரும்.

குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி

கணவன் – மனைவிக்கு இடையே சரியான புரிதல் இல்லாமல் போதல், ஒருவர் இன்னொருவரைப் பற்றி தவறான அபிப்பிராயத்தோடு இருத்தல் ஆகியவையே குடும்ப உறவில் விரிசலுக்கு அடிப்படை காரணமாக அமைந்து வருகிறது.

இப்படிப் பிரச்னைகளோடு வரும் கணவன் மனைவியை ஒரு அறையில் தனியாக உட்கார வைத்து ஆலோசனை வழங்குகிறோம். ஒருவருக்கொருவர் அன்பு காட்ட வேண்டும், அனுசரித்து நடந்து கொள்ள வேண்டும், விட்டுக் கொடுத்துப் போக போக வேண்டும்… அப்போது தான் இல்லறம் நல்லறமாகும்.

குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும் என்று எடுத்துரைத்து ஆலோசனை வழங்குகிறோம் என்றார் லதா.

25 காவலர்கள்

இந்தக் காவல் நிலையத்தில் மொத்தம் 25 காவலர்கள் இருக்கிறார்கள். பெண்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் மீதான வன்கொடுமையைத் தடுக்க இருக்கும் விசேஷப் பிரிவு, போலீஸ் துணை கமிஷனர் எச்.ஜெலட்சுமி தலைமையில் இயங்குகிறது. 35 காவல் நிலையங்களில் 25 நிலையங்களில் குழந்தைகளோடு நட்போடு பழகும் மையங்கள் உள்ளன. போலீஸ் என்றால் கொஞ்சமும் பயம் கூடாது. ‘‘போலீஸ் உங்களுக்கு உதவும் நல்ல நண்பன். தோழமையோடு இருப்பவன்’’ என்பதை எடுத்துக்காட்டும் விதத்தில் இந்த மையங்கள் செயல்படுகின்றன. இந்த மையத்தில் குழந்தைகள் விளையாடுவதற்கென பொம்மைகள் உள்ளன. படித்து மகிழ புத்தகங்கள் உள்ளன என்றார் எச்.ஜெயலட்சுமி.

அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின்…

‘‘அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை

பண்பும் பயனும் அது…’’

இது திருக்குறள்.

இல்வாழ்க்கை அன்பும், அறனும் உடையதாக விளங்குமானால்… அதுவே வாழ்க்கையின் பண்பும், பயனும் ஆகும். இது பொருள். இப்படி சுவரில் எழுதி வைத்திருக்கும் இல்லற இயல் சம்பந்தப்பட்ட 14 திருக்குறளைச் சொல்லி, அதற்கான அர்த்தத்தையும் தெளிவாக விளக்கி, இல்லறமே நல்லறம் என்பதை கணவன் – மனைவிக்குப் போதித்து வருகிறார் லதாவும், ஜெயலட்சுமியும்.

‘‘வாழ்க்கை வெறுக்கத் தக்கதுமல்ல, வாழ்க்கை விரும்பத்தக்கதுமல்ல, வாழ்க்கை வாழத் தக்கதே! என்பது சான்றோரின் மொழி

வாசல் இல்லாத வீடும், பிரச்சனை இல்லாத மனிதனும் சிருஷ்டிக்கப் படவில்லை என்பது கவியரசு கண்ணதாசன் வாக்கு.

எவருக்குத்தான் வாழ்க்கை விரும்புவது போல் அமைகிறது? எந்த மனதில்தான் சஞ்சலம் இல்லை, சங்கடம் இல்லை? தன்னை ஆள்வது தவம் என்பார்கள். எங்கே மனிதன் தன்னை ஆள்கிறான்? தன் மனத்தை வென்று வாழ்வின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் தீர்க்கமான முடிவு எடுப்பது அவ்வளவு சாதாரண விஷயமா?

தட்டுத்தடுமாறி கரைசேரும் ஓடம் போல் மனித வாழ்க்கை. அதுவும் நடுத்தர வர்க்கம் முதல் வறுமை கோடுகள் வரை அன்றாடம் சந்திக்கும் பிரச்சனைகள் சொல்லில் அடங்காதவை. ஒவ்வொரு நாளும் ஏன்தான் வருகிறதோ என்ற கேள்வி எழாத இதயங்கள் இல்லாமல் இல்லை.

அன்பாலும், பாசத்தாலும், உறவுகள் பிணைக்கப்பட்டு இருந்தாலும் குழப்பங்களால் மனம் தத்தளிக்கிறது. அந்தக் குழப்பங்களுக்கு எங்களால் முயன்ற தீர்வுக்கு நாங்கள் உதவிக்கரம் நீட்டி வருகிறோம். காவல்காரன் – உங்கள் நண்பன் என்று உரக்கச் சொல்லி வருகிறோம் என்று முத்தாய்ப்பாய் பேசியபோது ஜெயலட்சுமி கையெடுத்து கும்பிட வைத்தார். வாழ்த்துக்கள் சொல்லி விடை பெற்றோம்.

‘‘எந்த உறவையும் முடிந்தது என்று நினைத்து முற்றுப்புள்ளி வைக்காதீர்கள்.

சூழ்நிலை மாறுகையில் எந்த உறவும் புதுப்பிக்கப்படும்…!

அனுமதியின்றி உள்ளே வரக்கூடாது என்ற சிகப்பு எழுத்து பலகையின் அருகே நீலநிற எழுத்துக்கள்.

என்ன அருமையான வாசகம். யதார்த்த வாழ்க்கை இது தான்.

மிகச்சிறப்பான வாசகத்தைத் தேர்வு செய்து எழுதி காவல் நிலையத்திற்குள் காலடி வைக்கும் நபர்களின் ஊனக் கண்களைத் திறந்திருக்கும் முயற்சி, சபாஷ் ஆவடி மகளிர் காவல்நிலையம் என்று மகிழ்ச்சியில் திளைக்கும் போது மனக் கண் முன் மலர்கிறார் ஜெயலட்சுமி.

ஓராண்டுக்கு 1000 பேர் நல்வழியில்…

* திருக்குறளை எழுதி வைக்கக் காரணம்…

தமிழ்நாட்டில் உள்ள காவல்நிலையங்கள் அனைத்திலும் அனைத்துத் தலைவர்களின் பொன்மொழிகள் இடம் பெற்றிருக்கும். பெண்கள் – குழந்தைகள் – குடும்பங்களைப் பொறுத்தவரையில் வாழ்வியலை வகுத்துச் சொல்லி இருக்கும் உலகப் பொதுமறை திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் – மிகமிகப் பொருத்தமாக இருக்கும் என்று உணர்ந்தோம். அதன் எதிரொலி தான் எங்களின் இந்த திருக்குறள் பதிவு – காவல் நிலையம் என்று அருமையான முன்னுரை எழுதினார் ஜெயலட்சுமி.

* தினசரி கவுன்சிலிங் (ஆலோசனை – யோசனை – போதனை, நல்வழிப்படுத்த…) உண்டா…?

ஆமாம். அன்றாட காவல் பணிகளுக்கு இடையிலும் நேரம் ஒதுக்கி, மக்களை நல்வழிப்படுத்தும் இந்த முயற்சியில் வலது காலெடுத்து வைத்திருக்கிறோம். முயன்றால் முடியாதது எதுவுமில்லையே… பகலவனுக்கு அடியில் எல்லாமே சாத்தியம் தான். Where there is a will there is a way… சிரித்துக் கொண்டே பதில் தந்தார்.

* சந்தேகம் தீரும் வரை சந்தோஷம் வரும் வரை உங்களின் கருத்து அறிவுரை கேட்டு திருப்தியோடு மனநிறைவோடு மகிழ்ச்சியோடு காவல்நிலையத்திலிருந்து நடப்பவர்கள் எத்தனை பேர்?

60% பேர் முழு திருப்தியோடு, மனநிறைவோடு, மகிழ்ச்சியோடு, நிம்மதியோடு நடக்கிறார்கள். 30% பேர் திரும்பத்திரும்ப வருவார்கள். அவர்களுக்கு(ள்) இருக்கும் சந்தேகங்களைக் கேட்டு நிவாரணம் பெறுவார்கள். எப்படியும் பார்த்தால் ஓராண்டில் 365 நாட்களில் குறைந்தது 1000 பேருக்காவது ஆலோசனை தந்திருப்போம். நல்வழிப்படுத்தி இருப்போம்.

– வீ.ராம்ஜீ