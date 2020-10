* 617 மாணவர்களுக்கு வேலைக்கு ஆர்டர்

*அருகாமை ஊர்களுக்கு கல்லூரி பேருந்து வசதி

* மத்திய அரசு தரவரிசையில் முன்னணி

டிஜிட்டல், இன்டர்நெட் வசதிகொண்ட விருதுநகர் காமராஜர் என்ஜினியரிங் கல்லூரிக்கு தன்னாட்சி அங்கீகாரம்

மேனேஜ்மென்ட் ஒதுக்கீடு அட்மிஷன் துவங்கியது

தாளாளர் எஸ்.பி..ஜி.சி. ஸ்ரீமுருகன் தகவல்

தமிழகத்தில் கல்வியில் மிகச்சிறந்து விளங்கும் விருதுநகரில் பாரத ரத்னா பெருந்தலைவர் காமராஜனின் கல்விப்பணியினை பேணிகாக்கும் வகையில் உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் ஒன்றாக தென் தமிழகத்தின் தரமான சிறப்பான பொறியில் கல்லூரியாக விளங்கி வருகிறது “விருதுநகர் காமராஜ் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி”

சர்வதேச அளவில் மிகச்சிறந்த தரமான கட்டுமானங்களோடு நவீன பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்வி சேவையினை அனைத்துத் தரப்பு மக்களும் குறிப்பாக கிராமப்புற மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் உயரிய நோக்கத்துடன் இந்த கல்லூரி துவக்கப்பட்டது. விருதுநகர் இந்து நாடார் தேவஸ்தானம் விருதுகள், இந்து நபர்கள் மகமை தரப்புகள் வெ ளியூர் வாழ் விருதுநகர் இந்து நாடார்கள் மகமை தரப்புகள் மற்றும் விருதுநகர் இந்து நாடார்கள் கல்வி நிறுவனங்களும் இணைந்து காமராஜ் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியை 1998 ம் வருடம் விருதுநகர் மதுரை நெடுஞ்சாலையில் எஸ்.பி.ஜி.சி. சிதம்பர நாடார் நாகம்மாள் வளாகத்தில் நிறுவியுள்ளனர்.

பல்கலைகழக மானியக்குழு (யூஜிசி) எங்கள் கல்லூரியின் தரத்தை ஆய்வு செய்து தன்னாட்சி அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது. இவ்வங்கீகாரம் 10 ஆண்டுகளுக்கு (2019 2029) வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, 2020 ம் கல்வி ஆண்டு முதல் காமராஜ் பொறியியல் கல்லூரி தன்னாட்சி கல்லூரியாக செயல்படுகிறது என்பதனை பெருமையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.

மத்திய கல்வி அமைச்சகத்தின் முன்னாளில் மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் தேசிய நிறுவன தரவரிசை பட்டியல் (National Insititute Ranking Framework 2020) வெ ளியிட்டதில் காமராஜ் பொறியியல் கல்லூரி 250 300 வது தரவரிசைக்குள் இடம் பிடித்துள்ளதை பெருமகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறோம். தரவரிசை பட்டியலில் தமிழகத்தில் இடம் பெற்றுள்ள 54 பொறியியல் கல்லூரிகளுள் நமது கல்லூரியும் இடம் பெற்றுள்ளது என்பதனை மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தமிழகத்தில் மதுரை மாவட்டத்தில் தியாகராஜர் பொறியியல் கல்லூரி, காமராஜ் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி ஆகிய இரு கல்லூரிகள் மட்டும் NIRF 2020 தரவரிசை பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

காமராஜ் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் (தன்னாட்சி 11 இளநிலை பொறியியல் படிப்புகளும் 6 முதுநிலை படிப்புகளும் மற்றும் 7 ஆராய்ச்சி படிப்புகளுக்கான துறைகளும் ஒருங்கே அமைப்பெற்றுள்ளது. இது கல்வியாண்டு முதல் B.Tech Artifical Intelligence and Data Science என்ற புதிய பாடப்பிரிவு துவங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பாடப்பிரிவு பயில்வதன் மூலம் தொழில்நுட்ப பிரச்சினைகள் வணிகத்தில் ஏற்படும் இடர்பாடுகளை எளிதில் தீர்க்க வாய்ப்புள்ளது. செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த படிப்புகளுக்கு எதிர்காலத்தில் அதிகளவு வேலைவாய்ப்புகள் இருப்பதாக வல்லுநர்கள் கனித்திருப்பதால் இந்த படிப்பை மாணவர்கள் அதிகம் விரும்பி தேர்வு செய்து படிக்கின்றனர். இந்த துறையில் மட்டுமே 5 லட்சம் வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இன்றைய நவீன தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் அதிவேக நேரத்தில் பெறுவதற்கு தகுந்தார்போல் 155 Mttps வசதியுடன் கூடிய 24×7 தடையில்லா இணையதள வசதி மற்றும் நுண்பகுப்புறு நூலக வசதியும் உள்ளது. எமது கல்லூரி நூலகத்தில் பல்வேறு பொறியியல் துறை சார்ந்த 12, 800 க்கும் மேலான தலைப்புகளில் 67, 815 புத்தகங்கள் உள்ளன. எமது கல்லூரி நூலகம் டெல்நேட் உறுப்பினராகவும் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அனைத்து வகையான நுண்பகுப்புறு மின்னணு இதற்கான NDL, N -List Programme-கள் உள்ளன. அண்ணா பல்கலைகழகத்தின் செயற்கைகோள் மூலம் நேரடி ஒளிபரப்பினால் மாணவ மாணவியர்கள் கல்வி கற்கும் வகையில் EDU – SAT வசதியமைப்பும் உள்ளது.

எமது பொறியியல் கல்லூரியில் மாணவ மாணவியர் கல்வித்திற்கான மேம்படுத்தும் பொருட்டு பல்வேறு நன்கொடையாளர்கள் மூலம் நிறுவப்பட்ட 72 என்டோமென்ட் மூலமாக ஆண்டுதோறும் தங்கப்பதக்கங்கள் வழங்கப்படுகின்றது.

பெருந்தலைவர் காமராஜரின் கனவு மெய்பெறும் பொருட்டு தரமான கல்வி அனைவருக்கும் கொடுக்கும் வகையில் 12 ம் வகுப்பில் நல்ல மதிப்பெண் பெற்ற மாணவ / மாணவியர்களுக்கு 50 சதவீதம் முதல் 100 சதவீதம் வரை கல்விக்கட்டணத்தில் சலுகை வழங்கப்படுகின்றது.

எமது கல்லூரியில் நவீன ஆராய்ச்சி வசதியுடன் கூடிய ஆய்வகங்கள் மொழித்திறன் பயிற்சிக்கூடம் 1500 க்கும் மேலான கணிப்பொறிகளுடன் கூடிய கணினி வளாகங்கள் அமையப்பெற்றுள்ளதால் மாணவ மாணவியர்கள் பொறியியல் கல்வியை நிறைவாக உயர்ந்த தரத்துடன் பயின்று வருகின்றனர்.

காமராஜ் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி NAAC (NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL ‘A’ GRADE) தரச்சான்றிதழ் பெற்றுள்ளது.

நமது கல்லூரியில் B.E., கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்டு இன்ஜினியரிங் B.E., எலெக்டரானிக்ஸ் அண்டு கம்யூனிகேசன் இன்ஜினியரிங், B.Tech., பாலிமர் டெக்னாலாஜி B.5ech பயோடெக்னாலஜி மற்றும் B.E., மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிப்புகளுக்கு மத்திய அரசின் NBA (National Board of Accreditation , New Delhi) தரச்சான்று கிடைக்கப் பெற்றுள்ளது.

எமது கல்லூரி மாணவ, மாணவியர்கள் பல துறை சார்ந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்களில் வேலைவாய்ப்பு பெற்றுன்ளனர். இந்த 2018 2019 கல்வியாண்டில் 617 தகுதியுள்ள மாணவ மாணவியர்கள் வேலைவாய்ப்பு உத்தரவுகளைப் பெற்றுள்ளன. மாணவ மாணவியர்களின் தனித்திறமைகளை மேம்படுத்தும் வகையில் ஆளுமை வளர்ச்சி (Personality Development) பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு பொறியியல் துறை சார்ந்த தொழிற்சாலைகளுக்கும் அந்தந்த ஆசிரிய ஆசிரியைகள் நேரில் சென்று புராஜக்ட் ஒர்க் மூலம் பரிந்துணர்வு அடிப்படையில் (Industry Institute Interaction) மாணவ மாணவியர்களுக்கு செயல்முறை திறன்களை வளர்த்துக் கொள்ளும் வகையில் பன்னாட்டு நிறுவனங்களில் பயிற்சி கிடைக்கச் செய்து வருகின்றனர்.

AICTE (All India Council for Technical Education) -CII இணைந்து நடத்திய ஆய்வில் தொழிற்சாலையோடு அதிக தொடர்பில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்கள் தரவரிசையில் நமது கல்லூரிக்கு Gold Rating -ஐ அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது.

மென்பொருள் மற்றும் பிற வெளிநாட்டு நிறுவனங்களில் மாணவ மாணவியர்களின் பணிமட அமர்விற்கு உதவும் வகையில் ஆங்கில மொழிபயிற்சி சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றது. மேலும் மாணவ மாணவியர்களுக்கான தனித்தனியே விளையாட்டு மைதானம், உள் விளையாட்டு அரங்கம் உடற்பயிற்சிக்கூடம் (ஜிம்) யோகா மற்றும் மெடிடேசன் பயிற்சிக்கூடங்கள் உள்ளன. 24×7 தடையில்லா மின்சாரம் மற்றும் குடிநீர் வசதியுடன் வீட்டுச்சாப்பாடு முறையுடன் கூடிய தனித்தனி விடுதிகள் மாணவ மாணவியர்களுக்கு செயல்பட்டு வருகின்றது. மேலும் மதுரை, விருதுநகர், சிவகாசி, கோவில்பட்டி, இராஜபாளையம், அருப்புக்கோட்டை, பேரையூர் மற்றும் காரியாபட்டி திருமங்கலம் போன்ற அனைத்து ஊர்களிலிருந்தும் கல்லூரி பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றது. சிவில் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் அண்டு எலக்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்டு இன்ஸ்ட்ரூமென்டேசன் இன்ஜினியரிங் மற்றும் பாலிமர் டெக்னாலஜி துறை சார்ந்த பொறியியல் படிப்புகளுக்கு சிறந்த வேலைவாய்ப்புகள் பல உள்நாட்டு மற்றும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களில் பெருகி கிடக்கிறது. எனவே மாணவர்கள் மேற்கண்ட துறைப்படிப்புகளைத் தேர்ந்தெடுத்து படிப்பதன் மூலம் தங்களது திறமைகளுக்கு ஏற்ற உயரிய வேலைவாய்ப்புகளை பெற முடியும்.

இந்த கல்லூரின் முதல்வராக டாக்டர். ஆனந்த் ஆச்சாரி திறமையாக செயல்பட்டு உலகதர கல்லூரியாக இதை செயல்படுத்தி வருகிறார். இதுபற்றி அறிய www.kamarajengg.edu.in, mail:kamarajenggn.edu.in செல்.94435 44988

“வாருங்கள் வளமான தேசத்தை உருவாக்குவோம்”

“கொரோனாவை தவிர்ப்போம் நலமுடன் வாழ்வோம்”