இ–சிகரெட்: அமெரிக்காவில் தடை

Posted on

Spread the love









Spread the loveசென்னை, டிச. 23– ஆண்களுக்கான ஆடைகள் பிராண்டான இந்தியன் டெரைன் நிறுவனம் ஸ்டார் வார்ஸ் திரைப்பட கூட்டுடன் 20வது ஆண்டு விழாவை கொண்டாட உள்ளது. இந்த பிராண்ட் “Star Wars: The Rise of the Skywalker’’ திரைப்படம் வெளியாவதை முன்னிட்டு ஸ்டார் வார்ஸ் தொகுப்பு என்னும் ஒரு சிறப்பு ஆடையை அறிமுகம் செய்துள்ளது. அலுவலகம், விளையாட்டுகளில் அணிய கூலாகவும், அதே நேரத்தில் சொகுசான ஆடைகள் கொண்டும் இளைஞர்களை இந்தியன் டெரைன் இலக்காகக் கொண்டுள்ளது. […]