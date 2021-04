வசம்பு – அதிமதுரப் பொடி சாப்பிட்டு வர வறட்டு இருமல் குணமடையும்

Posted on

அணுக்களை மாற்றி அமைத்து அவற்றில் புதிய வகை பொருள்களை உருவாக்குவதே நானோ தொழில்நுட்பம் ஆகும். நானோ தொழில்நுட்பம் பற்றி முதலில் பேசியவர் அமெரிக்க விஞ்ஞானி ரிச்சர்டு ஃபெயின்மான். இதற்காக அவர நோபல் பரிசு பெற்றவர். விஞ்ஞானி ரிச்சர்டு ஃபெயின்மான் 1959 டிசம்பர் 29- ல் “There’s Plenty of Room at the Bottom,” (கீழே ஏராளமாக இடம் உள்ளது) என்ற தலைப்பில் ஒரு உரையாற்றினார். அதுவே நானோ தொழில்நுட்பம் பற்றிய முதல் உரையாகக் கருதப்படுகிறது. அதில் […]