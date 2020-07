புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் 38 காவல் சரக எல்லைகளுக்குள்

மக்கள் தகவல் அளித்ததும் விரைந்து சென்று நடவடிக்கை எடுக்க ஏற்பாடு

சிறப்பு காவல் குழு எஸ்பி பாலாஜி சரவணன் துவக்கினார்

புதுக்கோட்டை, ஜூலை.21–

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள 38 காவல் சரக எல்லைகளுக்குள் எந்த ஒரு பிரச்சனைஎனபொதுமக்கள் தகவல் அளித்தால் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று நடவடிக்கை எடுக்க சிறப்பு காவல் குழு துவங்கப்பட்டுள்ளது. திருச்சி காவல் சரககாவல்துறை துணைத் தலைவர் ஆனி விஜயா உத்தரவின் பேரில் புதுக்கோட்டை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பாலாஜி சரவணன் தலைமையில் புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆயுதப்படை மைதானத்தில் இந்த பணிகள் குறித்தான அறிவுரைகளை வழங்கி கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார். இந்த குழுவிற்கு RACE Team (Rapid Action for Community Emergency Team) எனபெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த சிறப்பு குழுவில் ஒவ்வொரு காவல் நிலையத்திலும் சுழற்சி முறையில் 3 காவலர்கள் (Two wheeler with walkie Takie) 24 மணி நேரமும் தயார் நிலையில் இருப்பார்கள். தகவல் கிடைத்தவுடன் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று பொதுமக்களுக்கு உதவுவதே இந்த RACE குழுவில் உள்ள காவலர்களுக்கு பிரதான பணியாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் குழு மாவட்டக் காவல் துறையின் சார்பில் கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர்கள், காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளர்கள், ஊர்க்காவல் படை வட்டாரத் தளபதி, காவல் ஆய்வாளர்கள் மற்றும் காவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.