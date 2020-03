பீகார் முதல்வர் நிதிஷ்குமாருக்கு பிரதமர் மோடி பிறந்தநாள் வாழ்த்து

Posted on

Spread the loveசென்னை, பிப்.9 சென்னை தேனாம்பேட்டை அப்பல்லோ புற்றுநோய் மையம் மற்றும் அப்பல்லோ புரோட்டான் புற்றுநோய் மையம் ஆகியவை புற்றுநோயைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக அடையார் புற்றுநோய் நிறுவனத்துடன் இணைந்து ‘நான் மற்றும் என்னால் முடியும்’ (I AM and I WILL)’ என்ற கருப்பொருளில் வாக்கத்தான் எனப்படும் நடைப்போட்டியை ஏற்பாடு செய்து நடத்தின. புற்றுநோயிலிருந்து மீண்டவர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள், மருத்துவர்கள் மற்றும் துணை மருத்துவப் பணியாளர்கள் உட்பட 550-க்கும் மேற்பட்டோர் இந்த வாக்கத்தான் நடைப்போட்டியில் […]