கொரோனா தடுப்புப் பணி என்ற பெயரில்ஆன்–லைன் மூலம் பண மோசடி

கொரோனா தடுப்புப் பணி என்ற பெயரில் ஆன்–லைன் மூலம் பண மோசடி

இந்திய பாதுகாப்பு அமைப்பு எச்சரிக்கை

டெல்லி, ஜூன் 25-–

கொரோனா தடுப்புப் பணி என்ற பெயரில் ஆன்–லைன் மூலம் பண மோசடியில் மர்ம கும்பலம் ஈடுபட்டு வருகிறது. எனவே பொது மக்கள் கவனமாக செயல்பட வேண்டும் என்று இந்திய பாதுகாப்பு அமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்துக்குக் கீழ் செயல்படும் சைபர் பாதுகாப்பு அமைப்பு வெளியிட்டிருக்கும் அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

இந்தியாவில் பெரிய அளவில் சைபர் மோசடிகளை மேற்கொள்ள ஒரு கும்பல் திட்டமிட்டுள்ளது. ‘இந்த மோசடி என்பது போலி இ-மெயில்கள் மூலம் நடக்கும். கொரோனா தடுப்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் உள்ளூர் அமைப்புகள் கோவிட்–19 தடுப்புக்காக உதவி கேட்பது போல இந்த மெயில்கள் அனுப்பப்படலாம். இதில் வரும் லிங்க்கை கிளிக் செய்தால் அது உங்களை ஒரு போலி இணையதளத்துக்குக்கொண்டு செல்லும். அதில் உள்ள வைரஸ்கள் உங்கள் சிஸ்டமில் பதிவிறக்கப்படலாம் அல்லது உங்களது தனிப்பட்ட தகவல்கள் திருடப்படலாம். “Free COVID-19 tests for all residents of Delhi, Mumbai, Hyderabad, Chennai and Ahmedabad ” போன்ற தலைப்புகளுடன் இந்த மெயில்கள் வரும். எக்காரணத்துக்காகவும் அதில் இருக்கும் லிங்க்குளை க்ளிக் செய்துவிட வேண்டாம். தனிப்பட்ட தகவல்களைக் கொடுத்துவிட வேண்டாம்.

ncov2019@gov.in போன்று பார்க்க அதிகாரபூர்வமாக இருக்கும் மெயில் ஐடிகளே இந்த மோசடிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும். இதுபோன்ற சைபர் தாக்குதல்களை ஜூன் 21 முதல் எதிர்பார்க்கலாம்’ என்கிறது அந்த அறிக்கை. இதுபோன்ற மோசடி மெயில்கள் வந்தால் உடனடியாக incident@cert-in.org.in என்ற மெயிலுக்கு ரிப்போர்ட் செய்யும்படியும் அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.