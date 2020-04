குழந்தைகளின் கண் நலம் காக்கும் ஊட்டச்சத்துக்கள்

Spread the love









நம்மில் பலருக்கும் ஆரோக்கியம் என்றவுடன் நினைவுக்கு வருவது ’சிறந்த ஆகாரம்’. மருத்துவத்தில் அதனை சமச்சீரான உணவுப்பழக்கம் என்கிறோம். நோய்வாய்ப்பட்ட காலத்தில் கூடுதல் போஷாக்கு எனப்படும் supplements, குறிப்பிட்ட நோய்களை தடுக்கவேண்டும் என்கிற போது நோய் வராமல் தடுக்கும் ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் வைட்டமின்கள் என்கிறோம்.

* கண்களின் ஆரோக்கியத்திற்கும் சிறந்த பார்வைக்கும் – வைட்டமின்களும், ஊட்டச்சத்துக்களும் மிகவும் அவசியம் என்பதனை பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள் நிரூபிக்கின்றன.

* கூடுதல் போஷாக்கு என்ற பெயரில் சில தயாரிப்புகள் சந்தைகளில் கிடைத்தாலும், நமது அன்றாட உணவுகளிலிருந்தே தேவையான வைட்டமின்களும், ஊட்டச்சத்துக்களும் பெறமுடியும் என்பதும் உண்மை. மேலும் ”திட்டமிட்ட கூடுதல் போஷாக்கு” என்ற பெயரில் உள்ள தயாரிப்புகள் கண்டிப்பாக ஊட்டச்சத்துகுறைவினை சரி செய்ய முடியாது என்பதும், ஜங்க் ஃபுட் எனப்படும் குப்பை உணவுகள் (கூகுள் அப்படித்தான் மொழிபெயர்ப்பு செய்கிறது) மேலும் கண் பார்வைக்குறைபாடு உட்பட பல அபாயகரமான சுகாதாரப்பிரச்சினைகளுக்கு வழி வகுக்கிறது என்பதும் உண்மை.

சரி, அப்படியானால் சிறந்த பார்வைக்கான ஆரோக்யமான உணவு எது?

எந்த உணவில் மிகவும் அதிகமான பழங்களும் காய்களும் நிறைந்துள்ளனவோ அதுவே ஆயுட்காலம் முழுமைக்கும் நம் விழிகளுக்கான ஆரோக்யமான உணவு என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் – அமெரிக்காவின் சுகாதாரத்துறை மற்றும் மானுடர் சேவை மற்றும் வேளான்மைத்துறையின் வழிகாட்டலை வலியுறுத்துகின்றது.மேலும்,

* பழங்கள், காய்கறிகள், முழு தானியங்கள் மற்றும் கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட அல்லது குறைந்த கொழுப்புள்ள பால் மற்றும் பால் பொருட்களையும் வலியுறுத்துகிறது

* மென்மையான இறைச்சிகள், கோழி, மீன், பீன்ஸ், முட்டை மற்றும் உலர்கனிகளும் அடங்கும்.

* பொதுவாக பழங்கள், காய்கறிகள், ஊட்டச்சத்து உணவுகளை தவிர்ப்பவர்கள் அதற்கு மாற்று என்று அதிக கலோரிகள் நிறைந்த குப்பை உணவுகளை எடுத்துக் கொள்வார்கள். அவை கண் நலம் உட்பட பொதுவான உடல் நலத்திற்கும் கேடு விளைவிக்கும் என்பதே உண்மை.

* மல்டி வைட்டமின்கள் மற்றும் கூடுதல் போஷாக்கினை எடுத்துக்கொள்வது ஊட்டச்சத்து குறைபாடினை சரி செய்வதற்கும் சிதைவு நோய்கள் (Degenerative Diseases) லிருந்தும் மாக்குலா சிதைவு மற்றும் கண் புரை நோய்களின் தாக்கத்தினை கட்டுப்படுத்தலாம்.

வயோதிகம் சார்ந்த கண் நோய்களுக்கான ஆராய்ச்சி முடிவுகள் (AREDS and AREDS2 – Eye Supplements and Age-Related Eye Disease):

* அமெரிக்கா உள்ளிட்ட வளர்ந்த நாடுகளில் 55 வயது முதல் 80 வயது வரை உள்ள பெரியோர்கள் 3,600 நபர்களிடையே, தொடர்ந்து ஐந்து முதல் 6 வருடங்களுக்கு நடத்தப்பட்ட தொடர் ஆராய்ச்சி முடிவுகள், சராசரிக்கு குறைவான சீரான உணவுப்பழக்கம் இல்லாதவர்களிடையே கண்களுக்கான கூடுதல் ஊட்டச்சத்து தயாரிப்புகள் வழங்கப்பட்டதில், அவை கண்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவியாக இருக்கின்றன என்று தெரிவிக்கின்றன. அப்போது வழங்கப்பட்ட ம்ல்டி வைட்டமின்களாவன, பீட்டா கெரோட்டீன் 15 மில்லி கிராம் (மி.கி), வைட்டமின் C 250மி.கி. வைட்டமின் ஈ 400 ஐ.யு., ஜிங்க் எனப்படும் துத்தநாகம் 80 மி.கி., மற்றும் காப்பர் எனப்படும் தாமிரம் 2 மி.கி. ஆகும்.இந்த ஆராய்ச்சியில் மாக்குலா பாதிப்பு இல்லாதவர்கள் மற்றும் ஆரம்ப கட்ட மாக்குலா பதிப்பு உள்ளவர்களிடையே நடத்தப்பட்ட ஆராய்ச்சியின் முடிவில் 19% வரையிலும் கேட்டராக்ட் மற்றும் வயோதிகம் சார்ந்த மாக்குலா சிதைவின் பாதிப்பு குறைவதற்க்கான வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் தெரிவித்தது.

* இந்த ஆராய்ச்சியின் இரண்டாம் கட்டத்திலும், குறைந்த அளவே சீரான உணவுப்பழக்கம் உள்ளவர்களிடையே நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் மேற்குறித்த ஃபார்முலாவுடன், ல்யூட்டின் மற்றும் லூட்டீன் மற்றும் ஸீக்ஸாக்தைன். இந்த கரோட்டினாய்டுகள் மற்றும் மாகுலர் நிறமிகள் மாகுலர் மற்றும் கண்புரை அபாயத்தை குறைக்கும். (Lutin and Zeazanthin) இணைக்கப்பட்டது, ஆனால் பீட்டகெரோட்டின் தவிர்க்கப்பட்டது. இவர்களில் 18% பேருக்கு வயோதிகம் சார்ந்த மாக்குலா சிதைவுக்கான வாய்ப்பு மிகவும் குறைந்த்தாக ஆராய்ச்சி முடிவுகள் தெரிவித்தன.

* மேலும் இந்த இரண்டாம் கட்ட ஃபார்முலாவுடன், 1000மி.கி. ஓமேகா மற்றும் 3 வகை ஃபேட்டி ஆசிட் வழங்கப்பட்ட போது, ஆராய்ச்சி முடிவுகள் கேட்டராக்ட் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் தவிர்க்கப்படுவதற்க்கும் அண்ட் குறைப்பதற்க்கும் வழிவகை செய்வதாக குறிப்பிடுகின்றது.

பொதுவாக பரிந்துரைக்கப்படும் கண் பார்வைக்கு தேவையான துணை ஊட்டச்சத்துக்கள்:

* பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்ற போதிலும் பார்வையிழப்பினை தவிர்ப்பதற்கு அல்லது இருக்கின்ற பார்வையை பராமரிப்பதற்கு சமசீர் உணவுடன் துணையாக ஊட்டச்சத்துகளை பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.

* இவ்வாறு பரிந்துரைக்கப்படும் வைட்டமின்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் நாள்பட்ட மற்றும் வயது தொடர்பான கண் பிரச்சினைகள் உட்பட சிதைவு நோய்கள் (உதாரணம் – மாக்குலா சிதைவு நோய்கள்), வளர்ச்சி தொடர்புடைய வீக்கம் (inflammation) மற்றும் விஷத்தன்மை மாற்றங்களை (Oxxidative changes) குறைப்பதில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கலாம்.

வைட்டமின் A மற்றும் பீட்டா கெரோட்டீன்:

வைட்டமின் A மற்றும் அதன் முன்னோடியான பீட்டா கெரோட்டீன், நமது இரவு நேர பார்வைத்திறனுக்கு மிகவும் அவசியம். மேலும் காயங்கள் ஆறுவதற்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி முறைப்படி செயல்படுவதற்கும் இவை அவசியம்.இருப்பினும் இயற்கையான உணவுப்பொருட்களிலிருந்து கிடைக்கும் இந்த துணை பீட்டா கெரோட்டீன்கள் சில சிகரெட் புகைத்தவர்களுக்கும், தொடர்ந்து சிகரெட் புகைத்துக்கொண்டிருக்கும் புற்று நோயாளிகளுக்கு பாதிப்பினை மேலும் அதிகரிக்கின்றது என்பது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய உண்மை.

வைட்டமின் B:

வைட்டமின் B காம்ப்ளெக்ஸ் மற்றும் வைட்டமின் B1, B2, B3, B5, B6, B12 ஃபோலிக் ஆசிட், பயோட்டின் அண்ட் சோலைன்: வைட்டமின் B காம்ப்ளெக்ஸ் நாள்பட்ட வீக்கத்தினை குறைக்க உதவுகிறது. இரத்தத்தில் உயர்ந்த ஹோமோசைஸ்டீன் அளவுகளை தவிர்க்கவும் துணை நிற்கிறது. எனவே மேலும் விழித்திரையில் பாதிப்பினை ஏற்படுத்தும் ரத்தக்குழாய்களின் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண உதவியாக இருக்கும்.அது மட்டுமல்லாது மாக்குலா பாதிப்பின் விளைவுகளை குறைப்பதிலும், யுவிஐட்டிஸ் சிகிச்சையிலும் வைட்டமின் B முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

வைட்டமின் C:

சில ஆய்வுகள் வைட்டமின் C, ஒரு சக்திவாய்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்றியாக இருப்பதையும், அதன் காரணமாக கண்புரையினால் ஏற்படும் விளைவுகளை குறைப்பதற்கும் உதவியாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

வைட்டமின் D:

சமீப காலத்திய மருத்துவ ஆய்வுக்கட்டுரைகள், வைட்டமின் டி குறைபாடு குளிர்காலத்தில் அதிகரிப்பதாக கூறுகிறது. மேலும் மாக்குலா சிதைவினால் ஏற்படும் விளைவுகளை குறைப்பதற்கும் உதவியாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

வைட்டமின் E:

வைட்டமின் E வயோதிகம் சார்ந்த கண் நோய்கள் குறித்த ஆராய்ச்சிகளின் கூடுதல் துணை ஊட்டச்சத்தாக கையாளப்பட்டது. ஆய்வின் முடிவில் கேட்டராக்டின் பாதிப்பினை குறைப்பதற்கு உதவியாக வைட்டமின் E இருப்பதும் கண்டறியப்பட்டது.

லூட்டின் மற்றும் ஸீக்ஸாக்தைன்:

* இந்த கரோட்டினாய்டுகள் மற்றும் மாகுலர் நிறமிகள் மாகுலர் மற்றும் கண்புரை அபாயத்தை குறைக்கும்.

* பைட்டோகெமிக்கல் ஆக்ஸிஜனேற்றங்கள்:ஜிங்கோ பிலோபா எனப்படும் சீனாவின் மரவகை தாவரம் மற்றும் பில்பெரி (அவுரிநெல்லி)யிலிருந்து கிடைக்கும் சாறில் பைட்டோகெமிக்கல் ஆக்ஸிஜனேற்றங்கள் இருக்கின்றன. இவை சிறந்த விஷ முறிவு ஆகும். இவை கண்கள் உட்பட முழு உடலுக்கும் விஷத்தன்மையின் பாதிப்பில் இருந்து பாதுகாப்பினை வழங்குகின்றன.

* ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலங்கள்: ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலங்கள் எனப்படும் ஃபேட்டி ஆசிட்கள் கண்கள் உலர்ந்து போவதால் வரும் ஆபத்துகளை தடுப்பதோடு கண்களின் சுகாதாரத்திற்கு உறுதுணையாக இருக்கின்றன.

முழுமையான தானியங்கள் மற்றும் பருப்பு வகைகள்:

சர்க்கரை மற்றும் செரிவூட்டப்பட்ட வெள்ளை நிற மாவுகளில் தயாரிக்கப்படும் பிரட் மற்றும் பருப்பு வகை உணவுகள் வயோதிகம் சார்ந்த கண் நோய் பாதிப்புகளை அதிகரிக்கச் செய்யும். எனவே அதற்குப் பதிலாக 100% சிறு தானியங்களில் தயாரான பிரட் போன்றவற்றினை பயன்படுத்தலாம். இவற்றிலு மிக அதிகமான அளவு நார்ச்சத்து உள்ளது. இவை வயோதிகர்களின் உடல் சர்க்கரை மற்றும் ஸ்டார்ச்சினை உட்கிரகிப்பதனை மெதுவாக செய்கிறது. நார்ச்சத்துக்கள் உங்களுடைய வயிற்றினை நிரப்புவது போல உணர்வினை தருவதால், உங்களுக்கு தேவையான கலோரிகளை மற்றும் அளித்து உங்களை காக்கிறது. எனவே உணவு வல்லுநர்களும், 100% தானிய உணவுகளை பரிந்துரைக்கிறார்கள்.

கொழுப்பு:

ஒமேகா 3 வகை கூடுதல் ஊட்டச்சத்துக்கள் உலர்ந்த கண் நோய்களை தடுக்கிறது மேலும் கேட்டராக்ட் பாதிப்பினை குறைக்கிறது. இவை மீன், ஆளிவிதை எண்ணெய், அக்ரூட் பருப்புகள் மற்றும் கனோலா எண்ணெய் போன்றவற்றில் காணப்படுகிறது. ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலங்கள் உள்ளன. மீன் மற்றும் கடல் உணவுகளை சாப்பிடுவதும், ஆளி விதை எண்ணெயில் உலர்ந்த பருப்புவகைகளை சமைத்து சாப்பிடுவதும் ஓமேக 3 வகை ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்கும்.

புரதம்:

நாம் தேர்வு செய்யும் புரதத்தின் ஆதாரத்தினை தெரிந்து கொண்டு அவற்றை பயன்படுத்துவதும், சமையல் செய்யும் முறையில் கவனம் செலுத்துவதும் அவசியம். செரிவூட்டப்பட்ட பால் பொருள்கள், சிவப்பு நிற இறைச்சி எனப்படும் ரெட் மீட் போன்றவை வயோதிகம் சார்ந்த மாக்குலர் சிதைவுக்கு வழி வகுக்கும். எனவே மென்மையான இறைச்சி மீன், உலர்ந்த கொட்டை தானியங்கள், முட்டைகளில் உள்ள புரதத்தினை பயன்படுத்துவது சிறந்தது.கடல் உணவுகளில் இருக்கும் தேவையான துத்த நாகமும், முட்டையில் இருக்கும் தேவையான லூட்டின் -ம் கண் நலத்திற்கு உகந்தவை.:

சோடியம்:

அதிகப்படியான சோடியம் கேட்டராக்ட் பாதிப்பினை துரிதமாக்குகிறது. எனவே சோடியம் அள்வினை குறைத்திடல் வேண்டும். பாக்கெட் வகை உணவுகளை உண்ணும் போதும் அவற்றில் உள்ள சோடியம் அளவினை கவனித்து பயன்படுத்துவது சிறந்தது. குறிப்பாக ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சம் 20 கிராம் சோடியம் மட்டுமே தேர்ந்தெடுப்பது சிறந்தது.

நீரேற்றம் தங்கும் நிலை

(Stay Hydrated):

* உடலை எப்போதும் நீரேற்றம் தங்கும் நிலையில் வைத்திருப்பது சிறந்தது. கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட அல்லது கால்சியம் 1 சதவீதம் பால், மற்றும் ஆரோக்கியமான பானங்கள் போன்ற குறைந்த கொழுப்பு பால் பொருட்கள் ஒரு ஆரோக்கியமான உணவு ஆகும்.100 சதவீதம் காய்கறிகள் ஜூஸ், பழச்சாறு, காஃபீன் இல்லாத மூலிகை தேநீர் மற்றும் முறையாக நீர் அருந்துதல் உலர் கண்கள் பிரச்சிச்னையையும் எரிச்சலையும் குறைக்கும்.

வைட்டமின் C மற்றும் பயோஃபிளாவொனாய்டுகள் – கண்களின் மிகச்சிறந்த ஆக்ஸிஜனேற்றிகள்:

* வைட்டமின் C மற்றும் பயோஃபிளாவொனாய்டுகள் கண்களையும் பொதுவாக நமது உடலையும் ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவும் மிகச்சிறந்த ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் ஆகும்.

* வைட்டமின் C நிறைந்த உணவுகள் குறிப்பாக சிட்ரஸ் போன்ற பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளில் இந்த பயோஃப்ளாவொனாய்டுகள் நிறைந்துள்ளன. வைட்டமின் C மற்றும் பயோஃப்ளாவொனாய்டுகளும் தனித்து செயல்படும் போது வழங்கும் விளைவுகளைக்காட்டிலும் இணைந்து சிறந்த விளைவுகளைத்தருகின்றன.

வைட்டமின் C யும் நமது விழிகளும்:

* ஆஸ்கார்பிக் ஆசிட் என்று சொல்லப்படும் வைட்டமின் C நீரில் எளிதில் கரையக்கூடிய வைட்டமின் மற்றும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்றியுமாகும். பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளில் மிகுந்த அளவில் இருக்கும் வைட்டமின் C நமது உடலை வடிவமைக்க உதவுவதோடு,இணைப்புத்திசுக்களை பராமரிக்கவும் உதவுகிறது. குறிப்பாக கண்களின் முன்புறம் அமைந்திருக்கும் கார்னியா எனப்படும் விழி வெண்படலத்தின் திசுக்களை இணைக்கும் கொலாகன் திசுக்களின் பராமரிப்புக்கு வைட்டமின் C மிகவும் அவசியமாகும். வைட்டமின் Cஎலும்புகள், இரத்தக்குழாய்களின் ஆரோக்கியத்திற்கும், குறிப்பாக கண்களில் உள்ள விழித்திரையில் உள்ள மென்மையான நுண்குழாய்களின் ஆரோக்கியத்திற்கும் உறுதுணையாக இருக்கிறது. மேலும் நீண்ட காலமாக வைட்டமின் C எடுத்துக்கொள்ளும் போது கேட்டராக்ட் உருவாவதற்கான வாய்ப்புகளை குறைப்பதோடு, வயோதிகம் சார்ந்த மாக்குலர் பாதிப்பினால், பார்வையை இழப்ப்பு நேரிடுவதையும் குறைக்கிறது என்று பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளின் முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

கொழுப்பு எண்ணெய்களும் கண் நலமும்:

* ஆளி விதை எண்ணெய் Flaxseed Oil மற்றும் மீன் எண்ணெய் Fish Oil போன்றவற்றில் பல்வேறு மருத்துவ குணங்கள் கொண்ட கொழுப்பு அமிலங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றை பயன்படுத்தி உலர் கண் Dry Eye நோயிலிருந்து பாதுகாப்பு அளிக்க முடியும்.

* உலர் கண் நோயை (Dry Eye) குணப்படுத்துவதற்க்கான உயவு கண் சொட்டு மருந்துகளோடு (Lubricants)ஒப்பு நோக்கும் போது, அவற்றிற்கு ஆதாரமான ஆளி விதை மற்றும் மீன் எண்ணெய் போன்றவைகள் தேவையான பாதுகாப்பினை வழங்குகின்றன என்பது பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளில் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. உலர்ந்த கண்களுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்தினை புதிய ஆளி விதைகளிலிருந்து எடுக்கப்படும் எண்ணெய் அதிக அளவில் வழங்குவதும் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன.

* ஆளி விதை எண்ணெய் தற்போது காப்ஸ்யூல் வடிவிலும் திரவ வடிவிலும் கிடைக்கின்றன.

* காப்ஸ்யூல்கள் வசதியாக இருந்தாலும், கண் மருத்துவர்கள் எதிர்பார்ப்பு படி நிறைவான குணம் கிடைக்க மிக அதிக அளவில் காப்ஸ்யூல்கள் தேவைப்படலாம். காரணம், ஆளி விதை எண்ணெயின் ஊட்டச்சத்து மதிப்பு (Nutritional value) சாதாரண வெளிச்சம், ஆக்ஸிஜன் மற்றும் அறை வெப்பத்தில் பாதிப்பினை அடையலாம். எனவே ஆளி விதை எண்ணெய் வாங்கும் போது எவ்வாறு குளிரூட்டப்பட்டுள்ளது என்பதை கவனித்து,அவற்றை குளிரூட்டப்பட்ட நிலையில் வைத்திருப்பது அவசியமாகிறது.

வைட்டமின் E யும் நமது கண்களும்:

* வைட்டமின் E ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்றியாகும். மனித உடலில் வளர்சிதை மாற்றத்தின் காரணமாக ஏற்பட்ட பாதிப்பினை சரி செய்வதற்கும், குறிப்பாக செல்களின் சவ்வுகளை பாதுகாப்பதற்கு வைட்டமின் E உதவியாக இருக்கிறது.சிகரெட் புகை உட்பட சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு காரணமாக உடலில் ஏற்படும் பாதிப்பினை எதிர்கொள்வதற்கு வைட்டமின் E உறுதுணையாக இருகிறது.

* வைட்டமின் E என்பது ஒரு தனிப்பட்ட பொருளாக விளக்க இயலாது. அது டோக்கொஃபிரோல்ஸ் மற்றும் டோக்கோட்ரையினொல்ஸ் எனப்படும் எட்டு கூட்டுப்பொருட்கள் இணைந்த ஒரு கட்டமைப்பாகும்.

* நொறுக்கு தீனியாக கையாளப்படும் கொட்டைகள் மற்றும் விதைகளில் இருக்கும் வைட்டமின் E மற்றும் துத்தநாகம் உள்ளிட்ட கனிமங்கள் நமது கண்களை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கவும், கேட்டராக்ட் மற்றும் வயோதிகம் சார்ந்த மாக்குலர் சிதைவுக்கான பாதிப்பினை குறைக்கவும் உதவுகிறது.

* வயோதிகம் சார்ந்த கண் நோய்கள் ஆய்வு (Age-Related Eye Disease Study – AREDS) 5000 நபர்களிடையே வைட்டமின் E உள்ளிட்ட ஊட்டச்சத்து ஃபார்முலாவை வழங்கி ஆய்வு செய்த போது சுமார் 25% தீவிரமான வயோதிகம் சார்ந்த மாக்குலர் சிதைவின் பாதிப்பினை குறைக்கிறது என்று கண்டறியப்பட்டது.

வைட்டமின் E நிறைந்த உணவுப்பொருட்கள்:

* தானியம் மற்றும் பயறு வகைகள்

* சூரியகாந்தி விதைகள்

* கீரை வகைகள்

* நிலக்கடலை உள்ளிட்ட கலவை கொட்டை உணவுகள்

* வெண்ணெய்

* வறுத்த நிலக்கடலை

வைட்டமின் E பக்க விளைவுகள்:

வைட்டமின் E ஒரு கொழுப்பில் கரையக்கூடிய வைட்டமின், எனவே அதிகளவில் எடுத்துக்கொள்ளும் நிலையில் தேவையற்ற பக்க விளைவுகள் ஏற்படுத்தும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

வைட்டமின் E ஒரு சிறந்த ஆக்ஸிஜனேற்றியாக செயல்பட்டாலும், அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளும் போது, மனித உடலில் சில சுகாதாரச் சீர்கேட்டிற்குக் காரணமாகவும் அமைகிறது. குறிப்பாக வேறு உடல்நலம் சார்ந்த பிரச்சினைகளுக்காக மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்பவர்களுக்கு ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்துகிறது. எனவே, மருத்துவர்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவுக்குள் வைட்டமின் E எடுத்துக்கொள்வதே மிகவும் சிறந்தது.

கனிமங்களும் நமது கண்களும்:

* ஆக்ஸிஜனேற்றிகளை நமது உடல் உறிஞ்சுவதற்கு சில கனிமங்கள்(minerals) உதவுகின்றன.

* நமது கண்கள் சில கனிமங்களை மிகச்சிறப்பாக பயன்படுத்திக்கொள்கின்றன.

* நமது கண்களுக்கான சில முக்கியமான கனிமங்கள் துத்தநாகம் மற்றும் செலினியம் ஆகும்.

* சிப்பிகளில் உள்ள செலினியம் மற்றும் துத்தநாகம் கண்களுக்கான சில சிறந்த கனிமங்கள் ஆகும்.

“தினசரி உணவில் 5 முதல் 9 சதவீதம் வரை பச்சைக்காய்கறிகளும் பழங்களும் நிறைந்த உணவு.முழு தானியங்கள் – குறிப்பாக பயறு வகைகள் – வாரம் இரண்டு முறை மீன் உணவுகள் விருப்பம் உள்ளவர்களுக்கு – ஒவ்வொரு தனி நபரின் தேவையை பூர்த்தி செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல் – உங்களை உங்களுடைய உயரம் பருமனுக்கு ஏற்ற எடையில் வைத்திருக்கக்கூடிய – உங்களுடைய தனிப்பட்ட செயல்பாடுகளை தங்குதடையின்றி நிறைவேற்றக்கூடிய – உங்கள் உடல்நிலையின் வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு ஏற்ற உணவே உங்கள் கண்களுக்கான ஆரோக்கியமான சமச்சீர் உணவு.”

* * *

கண் பார்வைக்கு மிகவும் ஆதாரமானது வைட்டமின் A மற்றும் வைட்டமின் C, இவை இரண்டும் சிறந்த ஆக்ஸிஜனேற்றிகளாகும். வைட்டமின் A கேரட் மற்றும் ஸ்குவாஷ் போன்றவற்றிலும், வைட்டமின் C பழவகைகளான ஆரஞ்சு மற்றும் நெல்லிக்கனிகளில் தேவையான அளவு இருக்கின்றது.

* * *

வைட்டமின் C யினை ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்கள் 90 மில்லி கிராமும், பெண்கள் 75 மில்லி கிராமும், கருவுற்றிருக்கும் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்கும் பெண்கள் ஒவ்வொரு நாளும் 120 மில்லிகிராம் வைட்டமின் C எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சிகரெட் புகைபிடிப்பவர்கள் மற்றவர்களைக்காட்டிலும் அதிகமாகவே வைட்டமின் C எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு நாளும் 500 மில்லிகிராம் வைட்டமின் C எடுத்துக்கொள்பவர்களுக்கு கேட்டராக்ட் வருவதற்கான வாய்ப்பினை குறைப்பதாகவும், 700 மில்லிகிராம் வைட்டமின் C எடுத்துக்கொள்பவர்களுக்கு, வைட்டமின் C எடுத்துக்கொள்ளாதவர்களைக்காட்டிலும் 25 % இதய நோய் வருவதற்க்கான வாய்ப்பு குறைவாக இருப்பதாகவும் பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள் நிரூபிக்கின்றன.

* * *